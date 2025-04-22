Россия нарастила производство "Шахедов" и начала применять новую тактику ударов, – ЦПД

Россия нарастила производство ударных дронов типа "Шахед". Страна-агрессор также начала применять новую тактику для ударов по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Россия нарастила производство "Шахедов"

По его словам, Шахэды или как их называют в России "герань" стали "дешевым оружием террора гражданских".

Россия нарастила производство и применяет тактику роев, накапливая количество экипажей и самих БпЛА для атак ночью и днем, как раньше и говорил,

– отметил Коваленко.

Напомним, что этой ночью Россия атаковала области Украины 54 беспилотниками. Силы ПВО сбили 38 вражеских воздушных целей, еще 16 дронов было локально потеряно. Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области. А уже с 8 часов утра началась новая волна российской атаки.

К слову днем 22 апреля в Харькове прозвучало несколько серий взрывов. Россия массированно нанесла удары "Шахедами". По состоянию на 14:45 количество раненых в Харькове возросло до 10 человек.