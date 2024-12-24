Потери уже впечатляющие: генерал армии рассказал, как Россия использует войска КНДР

Присутствие войск КНДР на войне против Украины официально зафиксировано в виде раненых и убитых иностранных бойцов, ряда свидетельств и видеодоказательств. Поэтому затяжной период прикрытой пассивности Запада, чтобы не эскалировать ситуацию и не брать на себя определенные функции – прошел. Союзники Украины должны решительно отреагировать на участие солдат КНДР в войне.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, озвучив, что когда начали появляться первые данные о том, что Россия готовится привлечь войска КНДР в боевых действиях, Европа и США заняли позицию ожидания явных доказательств этого.

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О чем свидетельствует количество потерь среди солдат КНДР

Сейчас, по словам Маломужа, Запад должен действовать, но мало кто хочет сегодня создавать еще одну модель противостояния, даже с Северной Кореей.

"Продолжается активное уничтожение северокорейских солдат, до 3000 человек, это уже большое количество, которое свидетельствует о том, что Россия применяет войска КНДР явно в "мясных" штурмах. В атаках россияне используют не малые боевые группы, которые являются более эффективными для наступления, а масштабные, наступают лавиной", – отметил Маломуж.

Генерал армии подчеркнул, что такие цифры свидетельствуют и о том, что северокорейские солдаты принимают активное участие в боевых действиях.

Угроза для Южной Кореи

Сейчас союзники Украины будут вынуждены реагировать. Ведь может наступить новый этап эскалации.

"Северная Корея, если у России будут успехи на фронте, в перспективе планирует начать активное наступление на Южную Корею с целью захвата полуострова. И Северная Корея уже предполагает, что ей поможет Россия. Этот формат взаимопомощи России и КНДР работает против Украины", – отметил Маломуж.

Однако, по словам генерала армии, это заставит США, Южную Корею, Японию, Европу нацеливать свои ресурсы для снижения активности КНДР в Украине.