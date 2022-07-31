В Балтийск свезли останки 300 российских морских пехотинцев, – разведка

россия уже потеряла более 40 тысяч военных в циничной войне против Украины. Часть тел погибших военных российское командование отправило в Калининградскую область.

В Калининградскую область привезли 300 погибших оккупантов

В разведке журналистам 24 канала сообщили, что в город Балтийск в Калининградской области привезли 300 погибших оккупантов. Речь идет о бойцах отдельной бригады морской пехоты балтийского флота россии.

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Заметим, что в начале лета ВСУ ликвидировали российского начальника штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота – полковника Руслана Ширина.

российская пропаганда заявила, что он погиб во время исполнения воинского долга в бою в Украине. На каком направлении и когда – не сообщают.

Потери оккупантов по состоянию на 31 июля

российское военно-политическое руководство не отказалось от циничной и кровавой войны против Украины. Украинские воины сдерживают наступление врага по всем направлениям и наносят этим значительные потери.

Утром 31 июля в Генштабе ВСУ опубликовали свежие потери россиян. Количество потерь россии в личном составе с начала войны составляет 40 830 военных. Только за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 160 оккупантов.

На Юге в течение 30 июля украинские воины уничтожили вражеские склады боеприпасов, 30 захватчиков и кучу их техники.

Стоит отметить, что россия бросает на войну тысячи добровольцев без боевого опыта. Об этом свидетельствуют данные аналитиков CNN.

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