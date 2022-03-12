Россия привлекает в свои ряды "срочников" с оккупированного Донбасса, наемников и заключенных

12 марта 2022 , 19:03
Читати новину українською

Российская орда за 17 суток войны против Украины уже потеряла более 12 тысяч военных. Враг имеет нешуточные проблемы с комплектованием резервных подразделений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что у российского врага – большие боевые потери личного состава. Кроме того, у орды есть проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей.

Кстати  Около Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт

Поэтому Россия привлекает к войне на территории Украины:

  • так называемых "срочников" с территории ОРДЛО;
  • военных наемников из Абхазии, Южной Осетии;
  • заключенных из исправительных заведений.

Пленный: Путин бросил в бой новобранцев: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема