Россия признала использование в Украине ТОС-1 Солнцепек: могут быть термобарические боеголовки

Россия каждый раз признается во все больших военных преступлениях на территории Украины. Сейчас дошел черед и до вооружения, которое она здесь использует.

Еще 4 марта в Украине была замечена российская система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". 4 марта о ней сообщили в Запорожской области. В тот день бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" удалось захватить ее.

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Что стоит знать о ТОС-1А "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" является усовершенствованной версией ТОС-1 "Буратино". Она способна запускать ракеты с термобарическими боеголовками. Термобарические боеголовки взрываются в два этапа. Сначала она выбрасывает зажигательную смесь в форме аэрозоля, затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

В соответствии с международными конвенциями по ведению войны такие термобарические боеприпасы запрещено применять против военных объектов или живой силы противника, если они могут поразить гражданское население. Кроме того, термобарические боеприпасы запрещено использовать против военных, если полученная выгода не оправдывает их применение.

Признание России

9 марта оккупанты признали, что используют эту систему и в Украине. О бое с использованием этой системы они официально сообщили на своем пропагандистском канале "Звезда". Он прошел 4 марта в Черниговской области.

Однако использовались ли тогда именно термобарические боеприпасы – не сообщается.

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Министерство обороны Британии отреагировало на эту информацию. И напомнило, что его использование против мирного населения противоречит международному праву ведения войны.

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