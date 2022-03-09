Ще 4 березня в Україні помітили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". 4 березня про неї повідомили у Запорізькій області. В той де день бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вдалося захопити її.

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Що варто знати про ТОС-1А "Солнцепек"

Важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" є удосконаленою версією ТОС-1 "Буратіно". Вона здатна запускати ракети з термобаричними боєголовками. Термобаричні боєголовки вибухають у два етапи. Спершу вона викидує запальну суміш у формі аерозолю, а потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений довкола аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу ураження та вибуховою хвилею.

Відповідно до міжнародних конвенцій щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об'єктів чи живої сили противника, якщо вони можуть уразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

Признання Росії

9 березня окупанти признали, що використовують цю систему і в Україні. Про бій з використанням цієї системи вони офіційно повідомили на своєму пропагандистському каналі "Звезда". Він відбувся 4 березня в Чернігівській області.

Однак чи тоді використовувалися саме термобаричні боєприпаси – не повідомляється.

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Міністерство оборони Британії відреагувало на цю інформацію. І нагадало, що його використання проти мирного населення суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

Дивіться відео про ТОС-1А "Солнцепек"