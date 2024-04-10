Россия признала потерю вертолета: это якобы Ми-24

Утром 10 апреля в оккупированном Крыму упал вертолет. Российские власти официально признали инцидент и заявили о потере Ми-24.

Утром 10 апреля в Крыму взорвался и упал вертолет. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщал, что уничтожен российский вертолет Ка-27. Однако россияне заявили о потере Ми-24.

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Что известно о падении российского вертолета

Утром 10 апреля представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в оккупированном Крыму был уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", – написал он.

Впоследствии во время брифинга он сообщил, что "говорить об операции пока рано, мы можем лишь констатировать тот факт, что этот вертолет упал". Спикер также отметил, что точная причина пока не установлена.

Этой катастрофе предшествовал взрыв. Скорее всего, он упал не по чисто техническим причинам, видимо, на борту произошло какое-то событие,

– сказал Плетенчук.

Известно, что россияне начали спасательную операцию, к которой привлекли другой вертолет и катер типа "Раптор".

Россияне заявили о потере Ми-24

Через несколько часов российское минобороны заявило, что в Крыму упал якобы не Ка-27, а Ми-24, отмечая, что инцидент произошел у западного побережья Крыма около 6 часов утра.

Традиционно оккупанты заявили, что предварительная причина катастрофы – якобы отказ техники.

Интересно, что Ми-24 значительно дороже Ка-27. Ориентировочная цена вертолета Ми-24 – 8,2 миллиона долларов. Тогда как стоимость одного вертолета Ка-27 оценивают в 1,5 миллиона долларов США.