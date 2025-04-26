Впервые в Кремле признали участие войск КНДР в войне против Украины

26 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину якобы о полном вытеснении украинских сил из Курской области. Вражеский генерал не скрывал, что оккупантам пришлось заручиться помощью северокорейских военных, чтобы "освободить" свою территорию.

Так, Герасимов сказал Путину, что сегодня якобы освобожден последний населенный пункт в Курской области Горналь, а силы ВСУ "разгромлены", передает 24 Канал.

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Рассказывая о якобы успехе россиян на Курщине, Герасимов отметил, что "бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ". Генерал подчеркнул, что северокорейцы, "действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм".

Вслед за Герасимовым петь дифирамбы Пхеньяну начала и представительница российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что "Россия никогда не забудет друзей из КНДР".

К слову, в Генштабе уже опровергли сообщение Кремля о якобы "освобождении" Курской области. Там ответили, что на самом деле украинская оборонительная операция до сих пор продолжается. И хотя ситуация сложная, наши подразделения удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Напомним, что впервые информация о привлечении войск КНДР к боям на Курщине появилась осенью прошлого года. В конце 2024 года северокорейцы начали активно участвовать во вражеских штурмах.

В целом россияне привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил КНДР, общая численность которых составляет более 12 тысяч военнослужащих. С начала операции в Курской области их потери достигают около 4 тысяч человек.