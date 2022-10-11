Военный журналист Андрей Цаплиенко 11 октября сообщил, что российские власти совсем потеряли здравый смысл. Кремль окончательно доказал, что ему безразлично на жизнь своих граждан, велев покончить с жизнью тем, кто обрадовался "хлопку" на Крымском мосту 8 октября.

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В Москве призвали людей прыгать с моста

Кровожадность российской власти стала понятна всем украинцам после начала полномасштабного вторжения. Если среди российских граждан в этом еще кто-то сомневался, то пусть прочтет надпись на одном из мостов столицы своего террористического государства.

Власти Москвы призывают несогласных совершить суицид, разместив световой баннер на Смоленском мосту. Они больны,

– констатировал Цаплиенко.

Яркими буквами на Смоленском мосту пишет, что прыгнуть с него могут все, кто "радовался заминке" на переправе, соединяющей временно оккупированный полуостров с Россией.

Суицидальная надпись на московском мосту: смотрите видео с телеграмм-канала Андрея Цаплиенко

В России свирепствуют из-за повреждений Крымского моста

Утром 8 октября стало известно о том, что на незаконно построенном Крымском мосту взорвался грузовик . В результате переправа была закрыта. Из-за взрыва часть конструкции просто упала в воду.

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По словам экспертов, это была тщательно спланированная операция спецслужб Украины. Она не могла не разозлить Россию, поскольку Крымский мост был для оккупантов чем-то сакральным и несокрушимым.

Институт по изучению войны сообщил, что козлом отпущения за взрыв Путин может "назначить" министра обороны. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент поручил правительственной комиссии расследовать этот инцидент. Также Путин уже подписал указ об ужесточении протокола безопасности на мосту под наблюдением Федеральной службы безопасности.

Достойно внимания – отомстит ли Путин за Крымский мост: смотрите видео