Військовий журналіст Андрій Цаплієнко 11 жовтня повідомив, що російська влада зовсім втратила здоровий глузд. Кремль остаточно довів, що йому байдуже на життя своїх громадян, велівши покінчити з життя тим, хто зрадів "бавовні" на Кримському мосту 8 жовтня.

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У Москві закликали людей стрибати з мосту

Кровожерливість російської влади стала зрозуміла всім українцям після початку повномасштабного вторгнення. Якщо серед російських громадян у цьому ще хтось сумнівався, то нехай прочитає надпис на одному з мостів столиці своєї терористичної держави.

Влада Москви закликає незгодних скоїти суїцид, розмістивши світловий банер на Смоленському мосту. Вони хворі,

– констатував Цаплієнко.

Яскравими буквами на Смоленському мосту пише, що стрибнути з нього можуть усі, хто "радів заминці" на переправі, що сполучає тимчасово окупований півострів з Росією.

Суїцидальний надпис на московському мості: дивіться відео з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка

У Росії лютують через пошкодження Кримського мосту

Вранці 8 жовтня стало відомо про те, що на незаконно збудованому Кримському мості підірвалась вантажівка. Внаслідок цього переправу було закрито. Через вибух частина конструкції просто впала у воду.

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За словами експертів, це була ретельно спланована операція спецслужб України. Вона не могла не розізлити Росію, оскільки Кримський міст був для окупантів чимось сакральним та незнищенним.

Інститут з вивчення війни повідомив, що цапом-відбувайлом за вибух Путін може "призначити" міністра оборони. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент доручив урядовій комісії розслідувати цей інцидент. Також Путін уже підписав указ про посилення протоколу безпеки на мосту під наглядом Федеральної служби безпеки.

Варте уваги – чи помститься Путін за Кримський міст: дивіться відео