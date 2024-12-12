Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия продала Индии целую серию новейших фрегатов, ведь двигатели для них были украинскими. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Это производство является уникальным

Представитель ВМС ВСУ объяснил, что двигатели для этих фрегатов делал завод в Николаеве еще до 2014 года. По его словам, продать эти корабли без наших двигателей было невозможно.

Россия пыталась восстановить это производство на собственной территории, но этого не произошло, ведь это производство является уникальным. И поэтому они были вынуждены отказаться от целой серии фрегатов и продать их Индии без двигателей. И уже Индия закупала эти двигатели отдельно,

– подчеркнул Плетенчук.

Россия довольно часто присваивает себе украинские разработки и пользуется ими.