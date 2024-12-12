Дмитро Плетенчук заявив, що Росія продала Індії цілу серію новітніх фрегатів, адже двигуни для них були українськими. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Це виробництво є унікальним

Речник ВМС ЗСУ пояснив, що двигуни для цих фрегатів робив завод у Миколаєві ще до 2014 року. За його словами, продати ці кораблі без наших двигунів було неможливо.

Росія намагалася відновити це виробництво на власній території, але цього не сталося, адже це виробництво є унікальним. І через це вони були змушені відмовитися від цілої серії фрегатів і продати їх Індії без двигунів. І вже Індія закуповувала ці двигуни окремо,

– наголосив Плетенчук.

Росія досить часто присвоює собі українські розробки та користується ними.