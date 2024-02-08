Россия возобновила удары по Одессе: в ВСУ рассказали, куда целят оккупанты

В ночь на 8 февраля российские захватчики нанесли удар по Одессе. В ВСУ убеждены, что сейчас приоритетом для атак оккупантов до сих пор остаются порты города.

В то же время оккупанты снова начали сбрасывать управляемые авиабомбы в акватории Черного моря. Об этом во время брифинга рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Куда целят оккупанты

Наталья Гуменюк рассказала, что атака, которая состоялась сегодня ночью, это уже достаточно привычная тактика России.

Выдержав определенную паузу, они возобновляют свои удары. При этом делают акцент на регионы, которые как можно глубже, отдаленнее от линии фронта, но те, что непосредственно касаются обеспечения. Обеспечение, в частности, тех подразделений, которые функционируют в полосе непосредственного соприкосновения,

– сообщила она.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга отметила, что этой ночью россияне атаковали Одесскую область через акваторию Черного моря, оттуда на удар заходили дроны-камикадзе типа "Шахед" с "акцентом" на прибрежную полосу. По ее словам, врагу "не дает покоя" припортовая инфраструктура.

В частности, она отметила, что 7 февраля Вооруженные Силы Украины фиксировали и попытки российской тактической авиации возобновить сбросы управляемых авиабомб в акватории Черного моря.

Кроме того, на самой линии фронта оккупанты пытались активизировать тактическую авиацию со сбросом управляемых авиабомб.

Как отметила представитель Сил обороны Юга, днем и ночью под бомбежкой был населенный пункт Змиевка и Херсон. В результате российской агрессии на Херсонщине пострадали трое гражданских.

Гуменюк также добавила, что на правобережье противник продолжает планомерный террор с использованием, в том числе различных дронов, среди которых те, к которым крепятся осколочные боеприпасы.

При этом враг сосредоточен на местах скопления гражданского населения, на местах работы специальных служб, которые работают после ликвидации последствий попаданий,

– подчеркнула руководительница.

Что известно о ночной атаке врага по Одессе: коротко