Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, огромные потери противника не позволяют называть тактические достижения агрессора "успехами".

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Подробности боев за Авдеевку

Россия действительно имеет некоторые тактические успехи в расширении своего выступления на северном фланге Авдеевки со стороны Красногоровки. Агрессор пытается защитить свои фланги от возможных контрударов Сил обороны, от которых он страдал во время боев за Бахмут. Но прорвать оборону наших защитников вблизи Коксохима ему не удается.

Более скромными выглядят достижения россиян на южном фланге города, где украинские военные держат врага за пределами города. В то же время, параллельно с наступательными действиями продолжается уничтожение Авдеевки коррегированными авиабомбами, из-за чего она постепенно покрывается руинами. К сожалению, пока Силы обороны не могут эффективно противодействовать вражеским авиаударам.

Андрей Крамаров о боях вокруг Авдеевки: смотрите видео

"Фактически, (разрушение Авдеевки - 24 Канал) является единственным "успехом" российской армии. Нельзя сказать, что она уже сейчас добилась какого-то успеха в наземной операции, ведь Силы обороны проводят контрнаступательные действия", – убежден Крамаров.

Обратите внимание! За почти полтора месяца штурмов Авдеевки агрессор потерял около 10 тысяч военных убитыми и ранеными и более 400 единиц техники. В своих видео оккупанты утверждают, что больницы Донецкой области и Ростова забиты российскими ранеными.

Что еще известно о боях на Авдеевском направлении