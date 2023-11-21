Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, величезні втрати противника не дозволяють називати тактичні здобутки агресора "успіхами".

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Подробиці боїв за Авдіївку

Росія дійсно має певні тактичні успіхи в розширенні свого виступу на північному фланзі Авдіївки зі сторони Красногорівки. Агресор намагається захистити свої фланги від можливих контрударів Сил оборони, від яких він потерпав під час боїв за Бахмут. Але прорвати оборону наших захисників поблизу Коксохіму йому не вдається.

Дещо скромнішими виглядають здобутки росіян на південному фланзі міста, де українські військові тримають ворога за межею міста. Водночас паралельно з наступальними діями триває знищення Авдіївки корегованими авіабомбами, через що вона поступово вкривається руїнами. На жаль, поки що Сили оборони не мають ефективної протидії від ворожих авіаударів.

Андрій Крамаров про бої довкола Авдіївки: дивіться відео

"Фактично, (руйнування Авдіївки – 24 Канал) є єдиним "успіхом" російської армії. Не можна сказати, що вона вже зараз досягла якогось успіху в наземній операції, адже Сили оборони проводять контрнаступальні дії", – переконаний Крамаров.

Зверніть увагу! За майже півтора місяця штурмів Авдіївки агресор втратив близько 10 тисяч військових вбитими та пораненими та понад 400 одиниць техніки. У своїх відео окупанти стверджують, що лікарні Донеччини та Ростова забиті російськими пораненими.

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