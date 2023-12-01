Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что оборонная операция Украины в Авдеевке сковывает значительные силы агрессора и способствует их уничтожению.

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Стратегическое значение боев за Авдеевку

Ситуация в Авдеевском направлении остается непростой, но контролируемой Силами обороны. Украинские военные держат оборону и реализуют определенный замысел. Враг, по словам Валерия Залужного, ведет локальные наступательные действия.

Обратите внимание! В октябре Россия стремилась начать скорое пришествие по всей полосе Восточного фронта. Теперь же агрессор вынужден концентрировать свои усилия только на отдельных участках фронта, среди которых наиболее примечательна именно Авдеевка.

Несмотря на незначительные тактические достижения врага, про его приближение к полному захвату Авдеевки речь не идет. Хотя такие риски по-прежнему присутствуют,

– поделился Мусиенко

В то же время, находясь в обороне, украинские военные в огромных количествах уничтожают силы и средства агрессора. Это очень важно, ведь именно уничтожение российских ресурсов позволяет Украине продолжать борьбу.

Большие потери оккупантов повлияли и на тактику агрессора, который вместо больших скоплений тяжелой техники сейчас действует малыми штурмовыми группами. Также большая концентрация российских подразделений в Донецкой области позволяет Силам обороны проводить операции на левом берегу Херсонщины.

Александр Мусиенко о боях на Авдеевском направлении: смотрите видео

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