Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что оборонная операция Украины в Авдеевке сковывает значительные силы агрессора и способствует их уничтожению.
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Стратегическое значение боев за Авдеевку
Ситуация в Авдеевском направлении остается непростой, но контролируемой Силами обороны. Украинские военные держат оборону и реализуют определенный замысел. Враг, по словам Валерия Залужного, ведет локальные наступательные действия.
Несмотря на незначительные тактические достижения врага, про его приближение к полному захвату Авдеевки речь не идет. Хотя такие риски по-прежнему присутствуют,
– поделился Мусиенко
В то же время, находясь в обороне, украинские военные в огромных количествах уничтожают силы и средства агрессора. Это очень важно, ведь именно уничтожение российских ресурсов позволяет Украине продолжать борьбу.
Большие потери оккупантов повлияли и на тактику агрессора, который вместо больших скоплений тяжелой техники сейчас действует малыми штурмовыми группами. Также большая концентрация российских подразделений в Донецкой области позволяет Силам обороны проводить операции на левом берегу Херсонщины.
Александр Мусиенко о боях на Авдеевском направлении: смотрите видео
Последние новости о боях на Авдеевском направлении
- Россия давит на Авдеевку по двум направлениям: северо-восточному и южному. Основной удар в начале российской наступательной операции приходился именно на северный фланг города, на котором два месяца боев оккупанты в тяжелых боях смогли "прогрызть" около 2 – 3 километров украинской обороны
- В обоих направлениях наступления враг проводит практически непрерывные штурмы, применяя танки, артиллерию и авиацию для уничтожения украинских укреплений и позиций. Также агрессор пытается р расширять захваченные им плацдармы для того, чтобы в будущем усложнить контратаки Сил обороны.
- В то же время из-за политической задачи Кремля оккупанты не могут действовать иначе, чем продолжать атаки, несмотря на потери. По итогам ноября агрессор потерял рекордное количество своих военных, которая превышает даже его потери во время боев за Бахмут в соответствующий период времени.