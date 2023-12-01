Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що оборонна операція України в Авдіївці сковує значні сили агресора та сприяє їхньому знищенню.

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Стратегічне значення боїв за Авдіївку

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається непростою, але контрольованою Силами оборони. Українські військові тримають оборону і реалізують певний задум. Натомість ворог, за словами Валерія Залужного, веде локальні наступальні дії.

Зверніть увагу! В жовтні Росія прагнула розпочати швидкий наступ по всій лінії Східного фронту. Тепер же агресор змушений концентрувати свої зусилля лише на окремих ділянках фронту, серед яких найпримітнішою є саме Авдіївка.

Попри незначні тактичні здобутки ворога, про його наближення до повного захоплення Авдіївки не йдеться. Хоча такі ризики як і раніше присутні,

– поділився Мусієнко

Водночас, знаходячись в обороні, українські військові у величезних кількостях знищують сили й засоби агресора. Це дуже важливо, адже саме знищення російських ресурсів дає змогу Україні продовжувати боротьбу.

Великі втрати окупантів вплинули й на тактику агресора, який замість великих скупчень важкої техніки зараз діє малими штурмовими групами. Також велика концентрація російських підрозділів на Донеччині дозволяє Силам оборони проводити операції на лівому березі Херсонщини.

Олександр Мусієнко про бої на Авдіївському напрямку: дивіться відео

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