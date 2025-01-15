Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил в разговоре с 24 Каналом, к чему может привести промедление с решительными действиями в отношении России. В то же время премьер-министр Туск отметил, что Польша имеет ключевую роль в противодействии "актам саботажа и диверсий" россиян на своей территории.

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Россияне используют "тактику салями"

Джун подчеркнул, что когда Россия не получает адекватного ответа на свои провокации, это как "красное полотнище" для Владимира Путина.

Он считает это слабостью и начинает активизироваться для того, чтобы эти провокации были более серьезными и несли больше последствий для мирового сообщества, в частности, для европейцев,

– отметил политолог.

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны была применена так называемая "тактика салями", которая, в частности, предусматривала маленькие шаги, диверсии, провокации, но такие, которые не должны были бы вызвать очень решительной реакции со стороны оппонента. Это позволяло продолжать разрушать политическое единство, военный потенциал и многие другие вещи.

"Россияне, вероятно, научились этой тактике и активно ее используют. Конечно же отсутствие реакции и слабость Запада побуждает только к усилению таких террористических действий", – отметил Джигун.

К слову. Одна из российских ракет 24 марта 2024 года залетела на территорию Польши и находилась там 39 секунд. После этого ракета вернулась на территорию Украины, чтобы нанести удар.

Польша готовится дать отпор

В то же время Польша сейчас восточный фланг НАТО и одна из мощных стран Североатлантического Альянса, которая очень активно перевооружается, чтобы дать отпор России или Беларуси в случае вторжения на свою территорию или проведения провокаций.

Имеется в виду, заметил он, не только подготовка, но и покупка соответствующих видов вооружения, строительство железной дороги и других инфраструктурных путей к так называемой Калининградской области или к границе с Беларусью для того, чтобы активно реагировать в случае такой необходимости.

На Польшу, бесспорно, много ставят Соединенные Штаты, в частности, Дональд Трамп, который имеет немногих друзей в Европейском Союзе. Бесспорно, по словам политолога, это премьер Венгрии Виктор Орбан, а также президент Польши Анджей Дуда.

Трамп может на него полагаться, и, думаю, что они будут иметь еще не один разговор по поводу того, как противодействовать России. Дуда сможет дать определенные предложения Трампу, и наверняка они будут очень проукраинскими,

– сказал Максим Джигун.

Отметим, что по словам польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, стране нужно быть готовой к любому сценарию и сохранять бдительность относительно возможного нападения России на Польшу. Он подчеркнул, что нападения россиян в рамках гибридной войны уже происходят по всей Европе. По его мнению, сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости – это разрушение одного из столпов безопасности.