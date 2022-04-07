Россия продолжает подготовку к наступательной операции на Востоке Украины, – Генштаб

Оккупанты сосредоточили свои основные усилия на подготовке к наступательной операции. Цель государства-агрессора – установить полный контроль над Луганщиной и Донетчиной.

В настоящее время часть выведенных российских подразделений по-прежнему находится на российской территории. Военные живут в палаточных городках в приграничных с Украиной областях.

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Что происходит сейчас на Донецком направлении

На Донецком направлении враг продолжает накрывать артиллерийскими обстрелами город Попасная. Это для того, чтобы откинуть подразделения ВСУ и возобновить свое наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку.

Оккупанты попытались прорвать оборону украинских защитников в районе Новотошковского. Однако это агрессорам не удалось.

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Тем временем в России активизировались военкоматы. Они работают с военнообязанными, которые были уволены с военной службы после 2012 года. Речь идет о военно-учетных специальностях водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.