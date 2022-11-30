Не только "Калибры": в Воздушных силах оценили темпы производства ракет Россией

Несмотря на санкции, Россия пытается продолжать производить высокоточные ракеты, хоть и вовсе не в тех темпах, которые были раньше. Речь идет в частности о "Калибрах", "Искандерах" и Х-101.

Это именно те ракеты, которые угрожают украинской критической инфраструктуре в тылу, то есть в центральных и западных областях, ведь они дальнобойные – могут лететь на расстояние от 2 до 5 тысяч километров. Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Россия может иметь запас деталей к ракетам

По его словам, враг действительно имеет возможность их изготавливать, производство работает, поэтому разведке и другим странам следует внимательнее смотреть, почему это до сих пор возможно и как это происходит. Игнат предположил, что, вероятно, у России еще есть запасы определенных деталей, которые она сама изготовить не может, и уже не получает из-за границы.

Таким образом, производство ракет идет, но его темпы не успевают за тем, как россияне используют это оружие. А ведь ракеты – это высокотехнологичная вещь, которая стоит миллионы долларов. Например, цена "Искандера" – 3, "Калибра" – 6, а Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу.

Понятно, что за эти деньги внутри ракет есть что-то технологичное, такое, на изготовление чего нужно не 1 – 2 дня, а недели. Кроме того, еще больше времени уходит на то, чтобы произошел полный цикл, проверка, а также транспортировка к носителю. Именно поэтому россияне и считают и экономят эти ракеты. Но Игнат подчеркнул, что у России осталось много советского железа, например, ракет Х-22 и "Точка-У".

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