Россия продолжает пылать: на фармацевтическом предприятии "Синтез" прогремел взрыв

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, в Курганской области. Фармацевтический завод известен тем, что производит немало лекарств для нужд госпиталей в России.

Инцидент произошел сегодня в Курганской области. Фармацевтический завод "Синтез" известен тем, что производит немало лекарств для нужд госпиталей в России.

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Событие прокомментировали в пресс-службе предприятия, там сказали, что взрыв произошел на одном из цехов. На момент взрыва был только один работник – его с травмами забрали в больницу.

В России "пылает" не впервые

Это уже не первый взрыв в России за последнее время. На днях в селе Теткино Курской области взорвался склад с боеприпасами. Официальные СМИ России заявили – нарушение техники безопасности. Также стоит отметить, что похожая ситуация произошла и в Рязанской области – там тоже загорелся склад с боеприпасами, которые взрывались во время пожара.

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