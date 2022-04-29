Інцидент трапився сьогодні, у Курганській області. Фармацевтичний завод "Синтез" відомий тим, що виготовляє чимало ліків на потреби госпіталів у Росії.

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Подію прокоментували в прес-службі підприємства, там сказали, що вибух стався на одному із цехів. На момент вибуху, був лише один працівник – його з травмами забрали до лікарні.

В Росії "палає" не вперше

Це вже не перший вибух на теренах Росії за останній час. Днями, у селі Тьоткіно, Курської області вибухнув склад із боєприпасами. Офіційні ЗМІ Росії заявили – порушення техніки безпеки. Також, варто зазначити, що схожа ситуація сталась і у Рязанській області – там теж загорівся склад із боєприпасами, які вибухали під час пожежі.

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