Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, – DFRLab

Исследователи выяснили, что Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников.

О том, что военные силы России продолжают передвижение возле границы с Украиной, говорится в исследовании DFRLab.

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Москва увеличивает войска возле Украины

Исследователи с помощью социальных сетей и спутников проследили за перемещением войск государства-агрессора с начала декабря.

Они выяснили, что подразделения Центрального военного округа "продолжают использовать железную дорогу, чтобы передвигать оборудование на сотни километров в направлении локаций возле украинской границы". Недавно заметили перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск, от которого до границы примерно 100 километров.

Учитывая большое количество техники возле границы с Украиной и небольшой размер известных лагерей, существует несколько других не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, что был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях,

– говорят в DFRLab.

Снимки со спутника свидетельствуют об увеличении российских войск / Коллаж DFRLab

"Активность" зафиксировали возле нескольких городов

В исследовании говорится о размещении российских войск по состоянию на 17 декабря. "Новую активность" зафиксировали вблизи Курска, Брянска, Валуйков и Клетни.

Благодаря видео из открытых источников обнаружили, что поезда с техникой 138-й и 25-й мотострелковых бригад 6-й армии из-под Санкт-Петербурга двигались на станцию ​​Отрешково. Она расположена в 5 километрах от этого тренировочного полигона.

Кроме того, ролики в тиктоке помогли зафиксировать перемещение военного конвоя с танками Т-72 и другими военными машинами через Клетню.

Россия перемещает больше оборудования, чем разворачивает

Исследователи подытожили, что хотя кадры из открытых источников и спутников могут предоставить "ценные детали о концентрации российской армии", все же многие вопросы остаются без ответа.

Существуют пробелы в мониторинге перемещения военных, о чем свидетельствуют наблюдения в Брянской области, где были замечены бронированные поезда, которые двигались в Клинцы, но затем их не удалось найти,

– говорится в анализе.

Подобная информация свидетельствует о вероятности того, что Россия перемещает больше оборудования, чем разворачивает.

Пока оборонные ведомства России и Украины не комментировали эти данные.

Технику стягивают к украинским границам / Коллаж DFRLab

Войска России возле границ Украины: коротко

Еще в конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к украинской границе. По информации министра обороны Алексея Резникова, возле границ сконцентрировано более 93 тысяч российских военных.

Разведка заявляет, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

СМИ полагают, что существует несколько вариантов развития событий. Если будет полномасштабное нападение России, то Альянс предоставит Украине авиацию.

Блог VETERANO о том, как Россия пугает наступлением: смотрите видео

Текст публикации Владимира Зеленского:

Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России относительно немедленной деэскалации. Уверен, что решительность и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем общие усилия для сохранения мира.