Есть информация о пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о последствиях атаки?

Утром 5 сентября Россия атаковала Днепр. Враг нанёс удар по СТО в Днепровском районе.

По состоянию на 11:04 известно, что 3 человека получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

На месте работают все экстренные службы.

По состоянию на 11:33 известно, что один человек погиб в результате атаки россиян на СТО в Днепровском районе.

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз цинично наносили удары по Украине. Так, враг совершил атаку баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударными БПЛА типа Shahed (около половины – реактивные), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия".