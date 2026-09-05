Є інформація про постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки атаки?

Вранці 5 вересня Росія атакувала Дніпро. Ворог завдав удару по СТО у Дніпровському районі.

Станом на 11:04 відомо, що 3 людей зазнали поранень. Постраждалим надають необхідну допомогу.

На місці працюють усі екстрені служби.

Станом на 11:33 відомо, що одна людина загинула через атаку росіян на СТО у Дніпровському районі.

Нагадаємо, росіяни цієї ночі вкотре цинічно били по Україні. Так, ворог атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".