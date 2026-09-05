Також ворог запускав балістику. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про російську атаку?

У ніч на 5 вересня протиповітряній обороні вдалося збити та подавити 128 ворожих БпЛА. Загалом окупанти випустили по території України 167 ударних дронів та балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Ворог здійснював пуски балістики з Ростовської та Воронезької областей Росії. Ударні безпілотники типів Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія" запускали з декількох напрямків, зокрема з Орла, Міллерового, Курська, а також із тимчасово окупованих Донецька та кримського Гвардійського. При цьому близько половини застосованих "Шахедів" були реактивними.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними військових, станом на 08:30 зафіксовано влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях, а падіння уламків – на одній ділянці.

