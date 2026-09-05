Как сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Что известно о российской атаке?

В ночь на 5 сентября противовоздушной обороне удалось сбить и подавить 128 вражеских БПЛА. Всего оккупанты выпустили по территории Украины 167 ударных дронов и баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Враг осуществлял пуски баллистических ракет из Ростовской и Воронежской областей России. Ударные беспилотники типов Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия" запускали с нескольких направлений, в частности из Орла, Миллерова, Курска, а также из временно оккупированных Донецка и крымского Гвардейского. При этом около половины задействованных "Шахедов" были реактивными.

Отбивали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По данным военных, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание ракет и беспилотников в 23 точках, а падение обломков – на одном участке.

