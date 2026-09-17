Об этом сообщает 24 канал.

Что известно о российской атаке?

В 9:29 в столице объявили о тревоге. Воздушные силы писали о реактивном БпЛА, летевшем в центр города.

Около 9:32 в Киеве раздались взрывы. Также было громко в Кропивницком, об этом писали местные каналы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе в результате повторного попадания дрона загорелось административное здание.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, что россияне ночью 17 сентября атаковали Киев беспилотниками и баллистикой. В городе пострадавшие, среди них – дети.

Утром того же дня страна-агрессорка обстреляла Кропивницкий. Целью вражеской атаки стал объект критической инфраструктуры города.