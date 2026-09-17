Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про російську атаку?

О 9:29 у столиці оголосили тривогу. Повітряні сили писали про реактивний БпЛА, який летів до центру міста.

Близько 9:32 у Києві пролунали вибухи. Також гучно було у Кропивницькому, про це писали місцеві канали.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі внаслідок повторного влучання дрону загорілась адміністративна будівля.

Де зараз тривога: дивіться карту

Нагадаємо, що росіяни вночі 17 вересня атакували Київ безпілотниками та балістикою. У місті є постраждалі, серед них – діти.

Вранці того ж дня країна-агресорка обстріляла Кропивницький. Ціллю ворожої атаки став об'єкт критичної інфраструктури міста.