Несмотря на неудачи в Украине: почему Россия продолжает запугивать НАТО войной

Страны-члены НАТО продолжают увеличивать свои оборонные бюджеты на фоне возможной эскалации в Европе из-за агрессии России. Такой сценарий может реализоваться в ближайшие годы, даже несмотря на то, что россияне продолжают боевые действия в Украине.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, почему Россия может начать конфликт со странами НАТО на фоне войны с Украиной. Он высказал предположение, в каких направлениях россияне смогут осуществить агрессию против европейских государств.

Против каких европейских стран Россия может совершить агрессию?

"У многих может возникнуть сомнение по поводу того, что Россия может думать о войне с НАТО, когда она не решила вопрос с Украиной. Так вот, именно потому, что она не закрыла этот вопрос, России нужна другая параллельная история – маленькая победоносная война", – уверен Ус.

Поэтому, по его мнению, война России с НАТО – это то, что можно "продать" российскому обществу как небольшую победоносную войну. В России очень верят в пропаганду, которую она же сама и производит. Россияне говорят, что НАТО слабо, что между США и Европой есть разногласия, и Вашингтон не станет ее спасать, поэтому сейчас лучшее время для России напасть на НАТО и продемонстрировать всему миру, что Альянс не такой уж и серьезный игрок.

"Россия не может признать, что не смогла быстро захватить Украину. Россияне еще в марте 2022 года заявили, что они за неделю победили Украину, а дальше с ними продолжает воевать НАТО, и это сложнее. Но если так, то возникает вопрос: а что тогда Россия не делает по отношению к странам-членам Альянса? Поэтому все эти разговоры о том, что нужно провести атаку на НАТО, приводят к тому, что сейчас существует несколько сценариев того, как Москва может действовать", – подчеркнул консультант Национального института стратегических исследований.

Эксперт объяснил, готова ли Россия начать конфликт в Европе на фоне войны в Украине: смотрите видео

Один из сценариев связан с Сувалкским коридором – он пролегает между Беларусью и Литвой до Калининградской области. Другой – с Нарвой в Эстонии. Также, по его мнению, нельзя исключать вариант с Латвией, которая граничит с Россией, и с Финляндией.

Россияне помнят и Финскую войну, и роль Финляндии в блокаде тогдашнего Ленинграда. Есть и другая гипотетически возможная точка – Норвегия. Между ней и Россией на Кольском полуострове проходит небольшая граница. Эта территория нужна россиянам, чтобы не было контроля за выходом их подводных лодок из Мурманска и с территории Кольского полуострова,

– пояснил Иван Ус.

Страны, которые осознают все риски, связанные с Россией, сейчас, по его словам, вкладывают средства в свою оборону, потому что просчитывают ситуацию наперед и понимают, что война возможна.

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия готовит новые провокации. Он отметил, что россияне уже ведут против Польши и Франции как гибридную, так и кинетическую войну, осуществляя кибератаки на политические системы, попытки вмешательства в выборы, атаки на критическую инфраструктуру, диверсии и т. д. Сикорский подчеркнул, что имеется достоверная информация о том, что "Москва снова что-то планирует". Именно поэтому польский министр и предупреждает Россию – чтобы она отказалась от осуществления этих провокаций.