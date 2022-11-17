"Польша готовится к войне": в СНБО раскрыли манипуляцию СМИ с российскими нарративами

Некоторые польские СМИ продвигают российские нарративы в стране. Мол, Польша готовится к войне.

Отмечают, что польское издание Dziennik Polityczny распространяет информацию, что якобы Польша готовится к войне.

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Как Россия продвигает свои нарративы в Польше

Там ссылаются на слова спикера Пентагона Джона Кирби. Мол, скоро в Польше будет больше американских солдат. Как отмечает издание, количество постоянно дислоцированных американских солдат в Польше – 4 тысячи, а из-за угрозы со стороны России туда отправили еще 4700 человек.

Издание убеждает в том, что Пентагон готовится открыть еще один фронт. Однако это манипуляция.

В частности, в июне в интервью изданию Polska Times Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что страна принимает американских солдат на своей территории и планирует повысить готовность союзных сил в случае угрозы.

Через несколько дней на саммите НАТО в Мадриде была принята новая концепция по усилению Восточного фланга НАТО.

Также в материале Dziennik Polityczny указали популярный российский нарратив о желании Польши восстановить "полный контроль Варшавы над Украиной". Эта информация не соответствует действительности.

В Польше упали две ракеты: главное

Во вторник, 15 ноября, во время массированной ракетной атаки Украины на территорию Польши рухнули две российские ракеты. Это произошло в Пшеводове в Грубешевском районе на границе с Украиной. К сожалению, два человека погибли.

17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал, что, скорее всего, несчастный случай в Польше был спровоцирован сбившейся с пути украинской ракетой противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, кому принадлежат обломки, пока нет.

Наши специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет на территории Польши. Украина уже получила необходимое подтверждение. Об этом сообщил Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский недавно заявил, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета. Президент Польши Анджей Дуда ответил на его слова. Он отметил, что "каждый хочет видеть собственные доказательства".

Президент Анджей Дуда в четверг, 17 ноября, приехал на место падения ракет.

Неожиданные последствия падения ракеты в Польше: смотрите видео