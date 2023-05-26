Африка решила "вписаться" за Россию

"Не получилось через ООН, то попробуем ультиматум через... Африку". Вот такая интересная российская дипломатия.

Чего на этот раз захотели россияне

Как мы сообщали, 13 апреля 2023 года Россия впервые официально на бумаге сформулировала расширенный и детализированный перечень требований для продолжения ее участия в "зерновой инициативе". Сделала она это в форме ультиматума на адрес Секретариата ООН.

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Он фактически содержит 6 пунктов. Назовем их отдельно:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок в Россию западной сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование;

снятие запрета на доступ к западным портам российских судов;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

А теперь недавняя хроника событий.

17 мая 2023 года президент Турции объявил, что Россия согласилась на двухмесячное продление соглашения, то есть до 17 июля 2023 года.

18 мая 2023 года МИД России официально сообщил, что Россия "в ответ на обращение прежде всего турецких партнеров подтвердила его продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений".

При этом МИД России напомнил все вышеприведенные пункты своего ультиматума. Ведомство в очередной раз заявило, что без выполнения предварительных требований "ни о каком расширении "черноморской инициативы" не говорится в принципе, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля".

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21 мая 2023 года в порты Одесской области прибыли первые суда после 12-дневного перерыва, вызванного отказом российских инспекторов в СКЦ проводить инспекции судов. При этом Россия отказалась согласовывать пропускать суда в порт "Южный". Она связывает это со своим требованием возобновить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса", конечный терминал которого расположен в этом порте.

21 мая 2023 года мировые СМИ сообщили, что делегация из президентов ЮАР, Сенегала, Египта, Конго, Уганды и Замбии собирается провести переговоры с Киевом и Москвой. Их цель – "инициировать мирный процесс", но также "поднять сложный вопрос о том, как России, находящейся под жесткими санкциями, можно заплатить за экспорт удобрений, в котором отчаянно нуждается Африка".

Африканская делегация просит за Россию

Сообщалось также, что африканские лидеры обсудят связанный с этим вопрос облегчения транзита большего количества партий зерна из Украины в условиях войны и возможность большего обмена пленными.

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Итак, после "политического подарка" Владимира Путина Реджепу Эрдогану перед вторым туром президентских выборов в Турции Россия делает очередную попытку продвинуть через президентов африканских стран те же ультимативные условия продления "зернового соглашения", которые она выдвигала как безальтернативные в апреле 2023 года в адрес Секретариата ООН.

При этом в повестку дня через африканскую делегацию добавляются намеки на прекращение огня, большой обмен пленными и расширение "зернового соглашения". Скорее всего делается намек на включение в соглашение портов города Николаев.

Видимо, для большего веса аргументов добавляются регулярные обстрелы Очаковской общины и акватории. Ведь это как раз Днепровский лиман, который ведет к портам Николаева.