Россия проиграет не только войну, – Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Владимир Зеленский в ночь на 15 сентября обратился к украинцам. В традиционном видеообращении президент Украины рассказал о ситуации на фронте.

Зеленский о ситуации на фронте

Он подчеркнул, что россия проигрывает не только войну, а всю историю. Зеленский также обратился и к россиянам.

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Визит в Харьковскую область

Зеленский рассказал о ситуации на фронте. В первую очередь рассказал о своем визите на Харьковщину, где за последние дни ВСУ деоккупировали почти всю область.

Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным,

– подчеркнул глава государства.

Так, по его словам, только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 километров, за 5 дней – 110 километров, а в общей сложности освобождены почти 400 населенных пунктов, где находились 150 000 украинцев.

Он также добавил, что российская армия находилась в Харьковской области более 5 месяцев, и за это время оккупанты только уничтожали, забирали, вывозили. Россияне оставили после себя опустошенные села, и украинские правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей, чтобы доказать всему миру, что россия совершает геноцид против украинцев.

Награждение героев в Изюме

В ходе своего визита Владимир Зеленский вручил украинским героям в Изюме государственные награды. Он поблагодарил всех тех, кто всего-навсего за 5 дней заставил врага панически отступить, бросить технику, боеприпасы, многочисленные российские флаги. В частности, говорится о:

14-й и 92-й отдельных механизированных бригадах

25-й отдельной воздушно-десантной бригаде

80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде

107-й реактивной артиллерийской бригаде

40-й, 43-й, 44-й отдельных артиллерийских бригадах

26-й артиллерийской бригаде

15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки

ГУР

Отдельно президент выразил благодарность генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба.

Зеленский провел совещание в Харькове

Также сегодня в Харькове глава государства провел совещание по энергетической ситуации в городе и области. Он отметил, что государство-террорист может прибегнуть к любым новым подлостям, поэтому перед соответствующими учреждениями стоит задача подготовиться к любым сценариям. В частности, требуются резервы по энергии, по теплу, по водоснабжению.

Удар по Кривому Рогу

14 сентября россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Там раздалось по меньшей мере 6 взрывов.

Зеленский подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы устранить последствия. К слову, из-за атаки в городе возникли проблемы с водой.

Заседание Европарламента – было представлена и Украина

Накануне в Брюсселе был почти украинский день. Впервые в истории ЕС на специальном заседании Европарламента во время ежегодного обращения о состоянии объединенной Европы фактически было представлено и государство за пределами ЕС – Украина. Впрочем, президент подчеркнул, что пока – за пределами ЕС, ведь они работают ради полноправного членства.

15 сентября в Киев прибудет Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский сообщил, что уже сегодня в Киев с визитом прибывает Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

К слову, первая леди Украины присутствовала во время ежегодного отчета Президентки Еврокомиссии. В результате – 100 миллионов евро для восстановления 74 школ в Украине в пределах Fast Recovery Plan.

Обращение Зеленского за 14 сентября: смотрите видео