Россия проиграет не только войну, – Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Владимир Зеленский в ночь на 15 сентября обратился к украинцам. В традиционном видеообращении президент Украины рассказал о ситуации на фронте.
Зеленский о ситуации на фронте
Он подчеркнул, что россия проигрывает не только войну, а всю историю. Зеленский также обратился и к россиянам.
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Визит в Харьковскую область
Зеленский рассказал о ситуации на фронте. В первую очередь рассказал о своем визите на Харьковщину, где за последние дни ВСУ деоккупировали почти всю область.
Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным,
– подчеркнул глава государства.
Так, по его словам, только за первые сутки активных действий наши войска продвинулись вперед на 19 километров, за 5 дней – 110 километров, а в общей сложности освобождены почти 400 населенных пунктов, где находились 150 000 украинцев.
Он также добавил, что российская армия находилась в Харьковской области более 5 месяцев, и за это время оккупанты только уничтожали, забирали, вывозили. Россияне оставили после себя опустошенные села, и украинские правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей, чтобы доказать всему миру, что россия совершает геноцид против украинцев.
Награждение героев в Изюме
В ходе своего визита Владимир Зеленский вручил украинским героям в Изюме государственные награды. Он поблагодарил всех тех, кто всего-навсего за 5 дней заставил врага панически отступить, бросить технику, боеприпасы, многочисленные российские флаги. В частности, говорится о:
- 14-й и 92-й отдельных механизированных бригадах
- 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде
- 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде
- 107-й реактивной артиллерийской бригаде
- 40-й, 43-й, 44-й отдельных артиллерийских бригадах
- 26-й артиллерийской бригаде
- 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки
- ГУР
Отдельно президент выразил благодарность генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба.
Зеленский провел совещание в Харькове
Также сегодня в Харькове глава государства провел совещание по энергетической ситуации в городе и области. Он отметил, что государство-террорист может прибегнуть к любым новым подлостям, поэтому перед соответствующими учреждениями стоит задача подготовиться к любым сценариям. В частности, требуются резервы по энергии, по теплу, по водоснабжению.
Удар по Кривому Рогу
14 сентября россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Там раздалось по меньшей мере 6 взрывов.
Зеленский подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы устранить последствия. К слову, из-за атаки в городе возникли проблемы с водой.
Заседание Европарламента – было представлена и Украина
Накануне в Брюсселе был почти украинский день. Впервые в истории ЕС на специальном заседании Европарламента во время ежегодного обращения о состоянии объединенной Европы фактически было представлено и государство за пределами ЕС – Украина. Впрочем, президент подчеркнул, что пока – за пределами ЕС, ведь они работают ради полноправного членства.
15 сентября в Киев прибудет Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский сообщил, что уже сегодня в Киев с визитом прибывает Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
К слову, первая леди Украины присутствовала во время ежегодного отчета Президентки Еврокомиссии. В результате – 100 миллионов евро для восстановления 74 школ в Украине в пределах Fast Recovery Plan.