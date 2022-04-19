Россия проиграла битву за Харьков: Синегубов объяснил важность направления Изюм – Славянск

Российские войска не оставляют намерения продвинуться вглубь Украины через Харьковскую область. Речь идет о том, чтобы атаковать украинскую армию на Донбассе.

Россия решила сосредоточить свои оккупационные силы на захвате Донбасса. Для этого они пытаются продвинуться через Изюм в Славянск. Об этом в эфире канала "Рада" рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает 24 канал.

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"Фактически битву за Харьков враг проиграл, и ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции, которые мы держим. У врага остается одно направление – через Купянск, для того чтобы переправлять свои войска на Донецкую и Луганскую область, чтобы увеличивать свою военное присутствие в этом направлении", – рассказал Олег Синегубов

Поэтому в этих районах продолжаются бои. Украинские военные удерживают свои позиции, нанося немалые потери противнику как в живой силе, так и технике. Например, 18 апреля вблизи Балаклеи был сбит вражеский самолет.

Кроме того, украинские войска освобождают села в Харьковской области от оккупантов. Однако жителям этих деревень возвращаться домой еще рано, отметил Олег Синегубов.

"Говорить, что там безопасно, пока не приходится. Бои еще продолжаются. Освободить – одно дело, а удержать – другое дело. И еще нужно провести зачистку", – рассказал Олег Синегубов.