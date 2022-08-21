К путину реалии стучатся в дверь, – Галлямов предположил, понимает ли диктатор, что проигрывает

российская армия терпит позорное поражение на фронте в Украине. В кремле начинают постепенно отдавать себе отчет в своем печальном положении в войне, которую сами же и развязали.

Такое мнение 24 каналу высказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин хотел бы верить в то, что ситуация на фронте развивается в его пользу.

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"От реальности не спрятаться"

Подчиненные кремлевского диктатора пытаются его в этом убедить, готовя отчеты о фейковых победах российской армии.

"Но, к большому сожалению для путина, существует такая вещь, как объективная реальность. Есть очевидные факты, что Киев не взяли за 3 дня, Крым бомбят, а в Подмосковье взрываются автомобили путинских пропагандистов", – отметил Галлямов.

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Он добавил, что глава кремля хотел бы ограничиться от этого.

Однако от этой объективной реальности не уйти. К путину эта реальность стучится в дверь. Он подпер эту дверь, пытается ее закрыть. Однако давление усиливается. Петли двери уже не выдерживают,

– подчеркнул политолог.

Готов ли путин к переговорам

По мнению Галлямова, путин постепенно осознает, что он потерял контроль над ситуацией в Украине. Как отметил политолог, есть косвенные признаки, что кремль хочет вернуться в переговорный процесс с Украиной.

Во-первых, об этом свидетельствует тот факт, что Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой кремля в Турции. По словам Галлямова, вероятно, путин намекал Эрдогану, который уже готов к переговорам.

Во-вторых, в августе ряд российских СМИ опубликовали результаты опроса, свидетельствующего, что 60% россиян готовы поддержать вероятные планы путина начать "новое наступление на Киев". Однако в том же опросе говорится, что 65% респондентов одобрили бы и намерение российского диктатора заключить мирное соглашение и прекратить войну.

Галлямов считает, что такую информацию в медиа целенаправленно запустил кто-то из кремля.

Это попытка показать, что запрос российского общества на мирные переговоры не меньше, чем на продолжение войны. Такие косвенные признаки свидетельствуют о том, что россия рассматривает возвращение к переговорам с Украиной как серьезную альтернативу,

– объяснил политолог.

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