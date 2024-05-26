Россия производит артиллерийские снаряды быстрее и в 4 раза дешевле, чем Запад, – Sky News

Россия производит артиллерийские снаряды примерно втрое быстрее, чем западные союзники Украины. Кроме этого, они стоят в четыре раза дешевле

Украинские военные все еще критически нуждаются в дополнительных артиллерийских снарядах. ВСУ способны выпускать только один боеприпас на каждые 5 российских.

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Проблемы в производстве снарядов

Консалтинговая компания Bain & Company опубликовала данные, подчеркивающие серьезную проблему, с которой сталкиваются ВСУ, когда полагаются на поставки боеприпасов из США и страны Европы.

Война в Украине побудила западных союзников ускорить производство артиллерийских снарядов, но их способности все еще отстают от России – и это несмотря на то, что совокупная экономическая мощность Европы и США превышают показатели Москвы.

В результате, по словам украинских военных на передовой, за каждый обстрел, который они обстреливают по российским позициям, войска захватчиков могут выпустить примерно пять снарядов в ответ,

– пишет Sky News.

В этом году российские заводы прогнозируемо произведут около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов. Европейские страны и США за это время способны лишь на 1,3 миллиона снарядов.

По стоимости, то средняя стоимость производства странами НАТО 155-мм снаряда составляет около 4000 долларов за единицу. Российский же аналог – 152-мм снаряд, стоит всего 1000 долларов США.

Также военные жалуются на нехватку N-LAW. Они говорят, что на учениях делают вид, что стреляют из оружия и будут использовать его только во время боя.

Возможности ВСУ

Издание Reuters 22 мая писало, что Украина наконец имеет достаточно артиллерийских снарядов для того, чтобы остановить российское наступление. Военные, которые дислоцируются в северных районах Харьковской области говорят, что бои очень интенсивны. Они даже говорят, что в этом регионе "горячее", чем в Бахмуте.

В то же время The Telegraph утверждает, что Киев побеждает в ракетно-дроновой войне. Эксперт по ПВО Том Шарп пишет, что уровень интенсивности украинских ударов по российским кораблям, портовой инфраструктуре и энергообъектах поражает. По его словам, российская ПВО находится в хаосе.