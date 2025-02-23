За год НАТО производит столько же боеприпасов, сколько Россия за три месяца, – глава Представительства

Россия имеет развитый военно-промышленный комплекс и производит боеприпасы так же как и НАТО. Глава Представительства Альянса высказался о темпах производства.

Глава Представительства Альянса в Украине Патрик Тернер прокомментировал темпы производства боеприпасов в НАТО и в России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Что известно об этом

По словам Тернера, НАТО должен нарастить производство собственного оружия.

За год НАТО производит столько же боеприпасов, сколько Россия за три месяца,

– сказал он.

В то же время разговоры о возможном нападении России на страну НАТО продолжаются уже довольно долго. Сейчас Россия занята войной против Украины, однако если наше государство не устоит, то не исключено, что агрессорка начнет войну против другой страны.

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил Россию, что реакция Альянса в случае агрессии против стран-участниц будет сокрушительной. По его словам, Владимир Путин об этом знает, поэтому пусть не пытается.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что он серьезно относится к отчетам. Рютте заверил, что Альянс имеет хорошие возможности для реагирования.