Такое мнение высказал 24 Каналу летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что страны НАТО имеют отличную от России концепцию обороны. Также страна-агрессор продолжает изготавливать ракеты, в частности, выпускает в месяц 30 – 40 новых ракет "Калибр" и до 6 единиц "Кинжалов".

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Этого ресурса у НАТО гораздо больше

Свитан считает, что Европе нет смысла наращивать производство боеприпасов до российского уровня. Потому что парадигма выполнения боевых задач системами НАТО преимущественно авиационная.

Боевая мощь армии НАТО держится на технологических аспектах, которые предоставило преимущество в авиации и ракетной технике. Этого ресурса у НАТО гораздо больше, чем у России. В частности, это касается систем поражения, которые по дальности и точности превосходят российские,

– объяснил военный эксперт.

Поэтому россияне, по его словам, могут продолжать производить в большом количестве снаряды. Но если не будет соприкосновения с противником на дальности в 30 километров, то в этом нет смысла.

Они будут уничтожены дальними средствами поражения, в частности, ракетами ATACMS, PrSM и другими. Например, НАТО имеет тысячи единиц ракет Tomahawk с дальностью поражения 2,5 тысячи километров,

– отметил Роман Свитан.

Поэтому, по его мнению, гнаться за россиянами Запад не будет. В то же время и они хорошо понимают, что их склады и системы производства будут уничтожены в первые часы удара сил НАТО.

К теме. Министр обороны Германии считает, что Европа сталкивается с долгосрочной угрозой со стороны России. По его мнению, Путин уже видит себя победителем в войне против Украины. Поэтому, считает Писториус, Германия должна "инвестировать больше в свой военный потенциал".

Накануне нового финансового года и формирования бюджетов министр обороны одной из ведущих европейских стран готовит информационную "подушку" для увеличенных в будущем военных бюджетов.

Однако имеет смысл акцентировать не только на превышении средств поражения Россией, но и на технологических аспектах. Они намного дороже, чем производство боеприпасов, которые будут изготавливать россияне,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Напомним, что по данным научного сотрудника Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Павла Лузина, Россия в 2024 году имела трудности в наращивании производства оружия. Это произошло, в частности, из-за западных санкций.