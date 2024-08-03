Россия начала использовать экономверсию "Шахеда": Свитан объяснил план врага

В России начали изготавливать новые дроны для ударов по Украине. Есть сообщения, что они из пластика. Такое решение делает производство более дешевым и более массовым.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что учитывая военную логику, это правильный ход. Таким образом россияне, вероятно, стремятся исчерпать оборонные возможности Украины.

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Какой план у России

Роман Свитан отметил, что противник начал производить большее количество экономверсий "Шахедов", чтобы таким образом вводить в заблуждение украинские Силы противовоздушной обороны.

Они сделали дешевле производство не ударных дронов, а беспилотников, которые должны стать ложными целями, чтобы наши системы ПВО тратили свои ресурсы на их обезвреживание,

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины будут обезвреживать все цели, которые будут угрожать безопасности украинцев. Такие действия оккупантов могут затруднять работу ПВО, но Силы обороны, однозначно, найдут механизмы для борьбы с новыми атаками российских дронов.