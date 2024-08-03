Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що зважаючи на військову логіку, це правильний хід. Таким чином росіяни, ймовірно, прагнуть вичерпати оборонні спроможності України.

Дивіться також Ворог постійно в небі: майор ЗСУ розповів про штурми росіян на Покровському напрямку

Який план у Росії

Роман Світан зазначив, що противник почав виробляти більшу кількість економверсій "Шахедів", щоб таким чином вводити в оману українські Сили протиповітряної оборони.

Вони зробили дешевшим виробництво не ударних дронів, а безпілотників, які мають стати хибними цілями, щоб наші системи ППО витрачали свої ресурси на їхнє знешкодження,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Він наголосив, що Збройні Сили України знешкоджуватимуть усі цілі, які будуть загрожувати безпеці українців. Такі дії окупантів можуть ускладнювати роботу ППО, але Сили оборони, однозначно, знайдуть механізми для боротьби із новими атаками російських дронів.