Также известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки?

Чиновник сообщил, что в воскресенье, 15 августа, страна-агрессор нанесла удар беспилотником по территории фермерского хозяйства в Гризном. Повреждения получил 61-летний мужчина.

В результате атаки повреждены ангары с сельскохозяйственной техникой и оборудованием. На месте удара возник пожар.

Также российские военные продолжают "охотиться" за гражданскими в прифронтовых регионах. На Запорожье кафиры атаковали земледельцев в поле. В результате обстрела погиб 32-летний мужчина. Еще один 30-летний мужчина получил ранения.

В тот же день россияне нанесли удар по Марганцу Никопольского района. Там оккупанты попали в 4-этажное здание. В результате атаки погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек травмированы.