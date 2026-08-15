Об инциденте рассказал глава ОВА Иван Федоров.

Что известно об атаке на земледельцев в поле?

По словам чиновника, россияне атаковали FPV-дроном сельхозтехнику, задействованную в сборе урожая в Запорожском районе.

В результате обстрела ранения получили мужчины 30 и 32 лет. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Заметим, что ночью оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами. БПЛА попали в торговый центр "Эпицентр" и промышленное предприятие, на территории коммерческого объекта возник пожар.

Также россияне FPV-дронами ударили по автомобилям в селе Украинка. Ранения получил 65-летний мужчина, чье транспортное средство двигалось по одной из улиц села. Еще два человека – мужчина 62 лет и женщина 58 лет – пострадали возле авто возле железнодорожного переезда.

Напомним, что ночью Россия атаковала Украину 152 дронами. Силы ПВО обезвредили 124 вражеских БПЛА. К сожалению, не обошлось без попаданий.

Под российский удар попал Марганец Никопольского района. Там оккупанты ударили в 4-этажный жилой дом.

В результате атаки погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек травмированы. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди них двое детей: 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Тем временем в Белгород-Днестровском районе дроны разрушили здание обувной фабрики. Взрывной волной и обломками также поврежден остекление и фасад административного здания. За другой локацией загорелся заброшенный частный жилой дом.