Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о российской атаке на Одесскую область?

В результате ударов было частично разрушено здание обувной фабрики. После попадания там возник пожар, который охватил столовую, котельную и легковой автомобиль. Взрывная волна и обломки также повредили остекление и фасад административного здания.

Еще в одном месте после атаки загорелся заброшенный частный жилой дом. Рядом с ним также загорелась сухая трава. По предварительной информации, в результате российской атаки погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий ударов Госслужбой по чрезвычайным ситуациям были привлечены 15 спасателей и 5 единиц техники. Спасатели оперативно потушили пожары и ликвидировали последствия вражеской атаки.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото ГСЧС

Напомним, Россия ночью 15 августа атаковала Марганец в Днепропетровской области, в результате чего погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них двое детей, семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также оккупанты провели атаку на Запорожье ударными дронами. В результате попаданий повреждены торговый центр и промышленное предприятие, на территории одного из объектов вспыхнул пожар.

Отметим, что в ночь на 15 августа Россия совершила атаку на Украину с использованием 152 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 124 БПЛА и 3 боеприпаса "Бандероль", однако зафиксированы попадания в 16 точках; атака продолжалась.