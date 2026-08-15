Про це повідомили в ДСНС.

Що відомо про російську атаку на Одещину?

Внаслідок ударів було частково зруйновано будівлю взуттєвої фабрики. Після влучання там виникла пожежа, яка охопила їдальню, котельню та легковий автомобіль. Вибухова хвиля та уламки також пошкодили скління і фасад адміністративної будівлі.

Ще на одній локації після атаки загорівся закинутий приватний житловий будинок. Поруч із ним також зайнялася суха трава. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ударів від ДСНС залучили 15 рятувальників та 5 одиниць техніки. Рятувальники оперативно загасили пожежі та ліквідували наслідки ворожої атаки.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС

Нагадаємо, Росія вночі 15 серпня атакувала Марганець на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей отримали поранення, серед них двоє дітей, семеро постраждалих госпіталізовані у важкому стані.

Також окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. Внаслідок влучань пошкоджено торговий центр і промислове підприємство, на території одного з об’єктів спалахнула пожежа.

Зазначимо, що у ніч на 15 серпня Росія атакувала Україну 152 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили або подавили 124 БпЛА та 3 боєприпаси "Бандероль", однак зафіксовано влучання на 16 локаціях; атака тривала.