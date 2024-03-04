Видит новую угрозу: Дикий объяснил испытания Россией баллистической ракеты "Ярс"

Россияне провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Они видят, как европейцы начали в последнее время активно поддерживать Украину. Поэтому пытаются вселить страх в западную аудиторию и таким образом ослабить поддержку Киева со стороны наших друзей и партнеров.

Ядерка – это вообще единственное, чем могут пугать оккупанты. Хотя здесь возникает много вопросов относительно качества. Уже неоднократно были случаи, когда испытания заканчивались гибелью персонала или ракета просто не могла взлететь. Несмотря на это, как рассказал 24 Каналу ветеран войны с Россией Евгений Дикий, Россия, вероятнее всего, угрозами хочет повлиять на активность Эммануэля Макрона.

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Россия испугалась пробуждения Европы

По мнению Дикого, Европа начала просыпаться после 30 лет уютного и комфортного сна в теплой "ванночке". Ее разбудили, пожалуй, два крупнейших разрушителя нашего времени – Владимир Путин с Востока и Дональд Трамп с Запада. Последний смог обрезать помощь Украине и в случае победы на президентских выборах США может вообще убрать безопасностный "зонтик", под которым сформировался Европейский Союз.

Поэтому европейцы и проснулись. Надо отдать должное, что за последние месяцы произошли процессы, которые нельзя было представить в течение 30 – 40 лет. В европейской сфере безопасности запустился цикл, когда деньги пошли на оборонку, потому что уже есть осознание опасности. Все забегали, но еще немного хаотично, потому что вызов новый и они точно не знают, что с этим делать.

Поэтому россияне начали видеть в этом новую угрозу. Они и так были крайне неприятно удивлены, что Запад вообще начал помогать Украине в 2022 году. Оккупанты только начали выдыхать с облегчением, когда сработал Трамп и выделение средств нашему государству стало на "паузу". А тут оказывается Олаф Шольц и Эммануэль Макрон уже совсем не те, что были 2 года назад. Они стали гораздо более серьезными врагами для россиян, поэтому ответом на их действия стали запугивания ядеркой. Оккупанты прекрасно понимают, что единственная их настоящая страшилка – это ядерка.

Есть вопросы относительно качества ядерного оружия

Дикий отметил, что британские разведслужбы и другие неоднократно выражали большой вопрос, насколько ядерное оружие оккупантов вообще в рабочем состоянии. Может оказаться, что оно такое же "мощное" как бронетехника или авиация, то есть только на 30% готовности, а какие-то критические элементы совсем не рабочие.

Испытания "Ярс" – это попытка доказать, что "Нет-нет, мы конечно все запустили. У нас все разворовано, коррумпированное и ржавое, но кроме ядерки. Ее мы берегли, потому что она наше все". Перед тем были аналогичные испытания, например, ракеты морского базирования "Булава", которые закончились очень плохо. А испытания крылатой ракеты "Буревестник" закончились вообще гибелью персонала и взрывом на полигоне,

– отметил Евгений Дикий.

Сейчас РС-24 "Ярс" все-таки смогла взлететь, для нынешней путинской России – это действительно большое технологическое достижение, потому что ракета на испытаниях даже не взорвалась. Понемногу Россия догоняет диктаторский режим Ким Чен Ына в Северной Корее.

"Ярс" – это стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета, как осовремененная версия старой советской "Сатаны". Последнюю делал Южный машиностроительный завод в Днепре, она действительно была надежная и качественно сделана. В то же время "Ярс" уже полностью "аналогов нет" и "импортозамещенная", поэтому здесь большие вопросы к россиянам.

"Стратегическим ядерным оружием они пугают ядерные страны. Прежде всего сигнал адресован даже не так Штатам, а как Британии и Франции – это две ядерные страны в Европе, которые очень активно нам помогают. Может, это именно их пытаются запугать. Или же это прямой ответ на очень высокую активность Макрона в последнее время. В частности, на его заявление, что они обсуждают, не отправить ли в Украину войска. Думаю, это скорее туда сигнал", – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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