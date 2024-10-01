На Востоке и Юге всегда были "русские центры": как россияне вербуют украинскую молодежь

Еще с 2007 года в южных и восточных областях Украины мощно работала российская пропаганда. Россияне открывали различные центры, где пропагандировали собственную идеологию. Однако в исторических науках несколько не доработали.

Поэтому возродили подобные мероприятия, в частности, в оккупированном Донецке провели "международную" конференцию на тему "история Новороссии", которая была направлена на молодежь. Подробнее 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

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Как Россия вербует молодежь на оккупированной территории

Людей, которые еще с 2007 подвергались российской пропаганде, на территории Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья не осталось. Преимущественно на оккупированной территории живут или люди пожилого возраста, или молодежь.

Последние не понимают, что такое "Новороссия" и почему на украинскую территорию пришла Россия. Есть большой разрыв в понятиях между людьми в возрасте 35 – 40 лет и 15 – 25 лет. На юношей и девушек просто не работает идеологический механизм Кремля.

Они говорят, что до прихода России, то есть в 2013 году, хорошо жилось. Работали и заводы, и шахты, и вообще войны не было. Россияне не знают, как реагировать на это. Поэтому начали тщательно работать над искажением информации в исторических науках.

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Начали проводить новые образовательные проекты в школах. Цель – разработать идеологию, которая поможет молодежи на оккупированных территориях быстро понять, что Юг и Восток Украины будто всегда были "Новороссией".

Даже учителя, которых оккупанты завозят из Кубани, Екатеринбурга и других российских городов, не знают этой истории. Это искусственный проект, о котором рассказывали исключительно на ВОТ. Более того, с 2007 до 2013 года в юго-восточных регионах преподавали фонд "русский мир" и проводили проекты под названием "русские центры".

Технология устарела. Они пробуют реанимировать их для того, чтобы подавать образовательную идеологию и зомбировать будущую молодежь,

– констатировал Павел Лисянский.