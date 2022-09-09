Россия провела почти 40 вылетов и более 24 ударов по Украине: в Генштабе рассказали о последствиях

Российские захватчики и дальше пытаются наносить удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Только в течение суток враг совершил до 40 самолето-вылетов.

Об этом говорится в актуальном обращении Генерального штаба ВСУ на вечер 9 сентября.

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Так, в течение суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов:

Большие Проходы,

Старовировка,

Юрьевка,

Темировка,

Терновые Поды,

Сухой Пруд,

Барвинок,

Белогорка.

Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, в том числе с территории и воздушного пространства Беларуси,

– констатировали в Генштабе.

В других направлениях противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запсилья, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запсилья, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области; на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

– в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка; на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

– в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского; на Краматорском направлении – неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

– неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

– в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое; на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опросного, Первомайского, Красногоровки и Песков;

– в районах Авдеевки, Опросного, Первомайского, Красногоровки и Песков; на Новопавловском направлении – недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки;

– недалеко от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки; на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя.

– в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя. На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что в Черном море стало больше русских кораблей. На их бортах находятся 24 крылатых ракеты типа "Калибр".

Обстрелы кафиров 9 сентября

Российские захватчики нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине. К сожалению, есть пострадавшие.

Также обстреляли Харьков. Как следствие были повреждены 5 многоэтажек, несколько частных жилых домов, развлекательный центр и детский сад.

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