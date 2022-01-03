Россия проверяет, как далеко может зайти, – премьер Польши возмутился действиями Путина

В одном из своих первых сообщений в фейсбуке в Новом году польский премьер упомянул о России. Матеуш Моравецкий предположил, что могут означать последние действия Кремля.

По мнению политика, страна-агрессор проверяет, как далеко ей позволят зайти. Учитывая это, он призвал к упорному труду ради Польши и Европы.

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Моравецкий прокомментировал действия Кремля

Моравецкий подчеркнул, что российский лидер использует силовые методы в различных сферах, в том числе и в экономике. "Владимир Путин знает, что его власть зависит от цен на газ. Поэтому делает все, чтобы Европа и дальше зависела от их поставок", – убежден чиновник.

Россия проверяет, как далеко она может зайти. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными,

– подчеркнул польский премьер-министр.

Накануне Моравецкий заговорил о "Северном потоке-2" на заседании польского правительства. Тогда он подчеркнул, что газопровод является элементом шантажа, а слова Путина это только подтверждают. Премьер отметил, что Европа должна контролировать ситуацию и ответить твердой политикой.

Предварительное заявление Моравецкого о России

Ранее в декабре польский чиновник подчеркнул, что Россия должна определиться. В частности – относительно того, "хочет она быть с Европой или против нее". По его мнению, сейчас Владимир Путин выбирает конфликт. Это, мол, вредит не только Европе, но и его стране. При этом, хоть сама Европа не желает конфликта с государством-агресором, но и не может позволить давление и шантаж.

Полный текст сообщения Моравецкого в фейсбуке:

Nowy rok zaczynamy silni i zdeterminowani do ciężkiej pracy na rzecz Polski i Europy! Rosja sprawdza, jak daleko może się posunąć. Dlatego musimy pozostać solidarni i zjednoczeni!