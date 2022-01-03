На думку політика, держава-агресорка перевіряє, як далеко їй дозволять зайти. З огляду на це, він закликав до наполегливої праці заради Польщі та Європи.

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Моравецький прокоментував дії Кремля

Моравецький наголосив, що російський лідер використовує силові методи у різних сферах, зокрема й в економіці. "Володимир Путін знає, що його влада залежить від цін на газ. Тож робить все, аби Європа й далі залежала від їхніх поставок", – переконаний урядовець.

Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними,

– наголосив польський прем'єр-міністр.

Напередодні Моравецький заговорив про "Північний потік-2" на засіданні польського уряду. Тоді він наголосив, що газопровід є елементом шантажу, а слова Путіна це лише підтверджують. Прем'єр зазначив, що Європа має контролювати ситуацію та відповісти твердою політикою.

Попередня заява Моравецького про Росію

Раніше у грудні польський урядовець наголосив, що Росія повинна визначитись. Зокрема, щодо того "хоче вона бути з Європою чи проти неї". На його думку, наразі Володимир Путін обирає конфлікт. Це, мовляв, шкодить не лише Європі, а і його країні. При цьому, хоч сама Європа не бажає конфлікту з державою-агресоркою, але й не може дозволити тиск і шантаж.

Повний текст допису Моравецького у фейсбуці:

Nowy rok zaczynamy silni i zdeterminowani do ciężkiej pracy na rzecz Polski i Europy! Rosja sprawdza, jak daleko może się posunąć. Dlatego musimy pozostać solidarni i zjednoczeni!