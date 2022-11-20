Россия нарывается, – эксперт прокомментировал провокацию российских истребителей в зоне учений НАТО
Во время учений НАТО, вероятно, в Балтийском море самолеты России появились над кораблями Альянса на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра. Российские пилоты не отвечали на сообщения натовских военных. В этом вся сущность России.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Россия могла бы выслать наблюдателей, повесить в небе самолет-разведчик – никто не запрещает наблюдать, ведь это нейтральное небо и воды. Но Кремлю нужно было обязательно поднять боевую авиацию.
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Выглядело бессмысленно
Он отметил, что российская авиация пролетела на опасно близком расстоянии (для таких самолетов она очень маленькая – менее 100 метров) – рядом с кораблями НАТО, вероятно для того, чтобы те испугались.
Выглядело это бессмысленно, но в этом вся Россия. В этом весь "русский мир", который построил Путин. Они должны быть агрессорами, их все должно бояться. Если их не боятся, значит не уважают,
– подчеркнул эксперт.
Почему не было ответа от НАТО
НАТО признало это взаимодействие с российской авиацией непрофессиональной и опасной, поскольку учения проводились в опасной зоне, привлеченной для обучения средств ПВО.
"НАТО проводила обучение со средствами ПВО, а российские самолеты ворвались в зону обучения, которая официально закрыта. Я понимаю позицию НАТО по инциденту в Польше и этому, но Россия нарывается", — считает Жданов.
По его мнению, было бы неплохо, если бы из этих нескольких российских самолетов два или три "завалили" средствами ПВО НАТО. Но понятно, что это сразу приведет к мировой войне. Поэтому этого сделано не было.
Жданов рассказал, почему Россия нарывается: смотрите видео
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